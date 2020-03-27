Чешский доброволец Олдрих Грунд, задержанный 22 марта на российской границе по запросу Чехии, освобожден, сейчас ему не угрожает экстрадиция. Об этом автор военно-политического блога «Солдатская правда» Михаил Полынков сообщил EADaily 27 марта

Олдрих «Чех» Грунд: Под Дебальцево мы потеряли 40% нашего танкового батальона © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Олдрих на свободе, но нужно как-то раз и навсегда пресечь даже намеки на подобные ситуации. А они еще обязательно возникнут. У нас достаточно много добровольцев из других стран, которых теоретически могут искать через Интерпол за участие в народном ополчении Донбасса», — заявил Полынков.

Грунд (позывной «Чех») был одним из первых иностранных добровольцев, приехавших в Донбасс. Он начинал воевать в Славянске, был мехводом самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона» — одной из первых двух «Нон», захваченных ополченцами еще под Славянском. Затем долгое время командовал бронетанковым подразделением.