Ранее Грунд, воевавший в Донбассе, был задержан по запросу Интерпола при переходе границы ДНР — РФ.
«Олдрих на свободе, но нужно как-то раз и навсегда пресечь даже намеки на подобные ситуации. А они еще обязательно возникнут. У нас достаточно много добровольцев из других стран, которых теоретически могут искать через Интерпол за участие в народном ополчении Донбасса», — заявил Полынков.
Грунд (позывной «Чех») был одним из первых иностранных добровольцев, приехавших в Донбасс. Он начинал воевать в Славянске, был мехводом самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона» — одной из первых двух «Нон», захваченных ополченцами еще под Славянском. Затем долгое время командовал бронетанковым подразделением.