Хоронить умерших от коронавируса жителей украинской столицы рекомендуется в патологоанатомических мешках. Об этом идет речь в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, передает 26 марта «Апостроф»

«Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках», — сказано в документе. Данная норма установлена на постоянной основе. Данное решение комиссия утвердила на заседании 23 марта.