«Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках», — сказано в документе.
Данная норма установлена на постоянной основе. Данное решение комиссия утвердила на заседании 23 марта.
«Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках», — сказано в документе.
Данная норма установлена на постоянной основе. Данное решение комиссия утвердила на заседании 23 марта.
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