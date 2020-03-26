Этот комплекс мер Мишель сравнил с так называемым «планом Маршалла» — программой помощи Европе после Второй мировой войны со стороны США.
«Мы не должны ожидать спринта, этот кризис окажет влияние на нас в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Мишель.
По словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, шокирующие последствия, которые испытает Европа из-за пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, могут быть сравнимы с экономическим кризисом 2008 года.