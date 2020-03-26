Лидеры стран Евросоюза в режиме видеоконференции обсудят план срочных мер по противодействию последствиям пандемии коронавируса. Об этом вечером 25 марта в эфире одного из бельгийских телеканалов рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Politico

Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы не должны ожидать спринта, этот кризис окажет влияние на нас в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Мишель.

По словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, шокирующие последствия, которые испытает Европа из-за пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, могут быть сравнимы с экономическим кризисом 2008 года.