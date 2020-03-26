Кризис в области экономики и здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса, может укрепить позиции Китая и России на мировой арене, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк. Об этом он заявил в интервью порталу ERR, опубликованном в четверг, 26 марта

«Конечно, нынешний кризис предоставляет возможности для таких стран, как Китай и Россия», — заявил Луйк.

По его словам, пока не совсем понятно, какова ситуация с коронавирусом в России и как она повлияет на российскую экономику.

«До сих пор (до 25 марта. — Ред.) в публичных комментариях российского правительства подчеркивалось скорее то, что у них эта проблема относительно невелика», — отметил министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В настоящее время китайские эксперты по всему миру консультируют правительства, в том числе правительства европейских стран, о характере карантина. Осознание того, что наиболее эффективным способом борьбы с этой болезнью являются карантин и ограничения, пришло из Уханя. Вначале это заставляло Западную Европу сильно удивляться, что такие радикальные меры использовались. Но теперь, поскольку болезнь требует таких мер, они используются во многих странах. Хотя, может быть, и не в такой радикальной форме, как в Китае», — добавил Луйк.

По его мнению, сейчас сложно сказать, как мировое сообщество будет относиться к вопросам антироссийских санкций и присоединения Крыма в контексте того, что Россия отправила в охваченную коронавирусом Италию вирусологов и оборудование. При этом он отметил, что Италия, скорее всего, платит за эту помощь.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом, два человека погибли.