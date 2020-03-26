Грузинская патриархия назвала преступлением против Бога запрет на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ГПЦ, опубликованном на ее сайте 25 марта

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«Запрет же на посещение церкви тем, для кого это жизненно важно, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — говорится в заявлении Грузинской патриархии.

В ГПЦ также прокомментировали критические высказывания части граждан относительно причащения в условиях пандемии, назвав причастие из одного потира «наивысшим подтверждением любви и единства паствы с Христом». А те, кто отказывается от этого, по мнению церкви, отказываются от Спасителя.

При этом Патриархия напомнила о необходимости выполнять все установленные карантинные и санитарные нормы. В частности, при посещении храмов верующие должны соблюдать дистанцию между собой: 2 метра внутри храма и 1,5 метра на улице.

Чтобы избежать большого наплыва прихожан, священнослужители получили благословение распределить верующих по разным дням недели, кто когда может приходить на богослужение.

Ранее сообщалось, что прихожане храма в честь Преображения Господня в Тбилиси нанесли на прихрамовой территории разметку в виде цветов, которая позволяет верующим не нарушать карантинную дистанцию во время уличных богослужений.