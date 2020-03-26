С 21 марта по 21 апреля на всей территории Грузии объявлен режим ЧП. При этом в Марнеульском и Болнисском районах введен карантин — там находятся военная техника и живая сила. МВД контролирует ситуацию в этих муниципалитетах, а Силы обороны Грузии в координации с полицией следят за специальными контрольно-пропускными пунктами.
«Это очень адекватные меры. Некоторые считают их чрезмерными, но у нашего правительства есть цель избежать пика и какой-либо пандемии. У нас первый случай был 25 февраля, прошел почти месяц, и у нас всего 62 человека (согласно данным сайта coronavirus-monitor.com, 66 человек. — Ред.) заболевших, из которых восемь уже вылечились, и ни одной смерти», — сказал Сихарулидзе.
По его словам, грузинское правительство придерживается тактики «тише едешь — дальше будешь». Так, по наблюдениям политолога, объявление режима ЧП позволило людям расслабиться.
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