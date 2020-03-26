Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе считает адекватными ситуации вводимые правительством Грузии ограничительные меры, в том числе режим чрезвычайного положения. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

В Грузии два района закрыли на карантин — к ним стягивается военная техника © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это очень адекватные меры. Некоторые считают их чрезмерными, но у нашего правительства есть цель избежать пика и какой-либо пандемии. У нас первый случай был 25 февраля, прошел почти месяц, и у нас всего 62 человека (согласно данным сайта coronavirus-monitor.com, 66 человек. — Ред.) заболевших, из которых восемь уже вылечились, и ни одной смерти», — сказал Сихарулидзе.

По его словам, грузинское правительство придерживается тактики «тише едешь — дальше будешь». Так, по наблюдениям политолога, объявление режима ЧП позволило людям расслабиться.

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