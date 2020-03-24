На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не было. Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе рассказал в интервью изданию Украина.ру, как пандемия отразилась на жизни его сограждан, а также на политической и экономической обстановке в стране

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Арчил, наблюдается ли паника в Тбилиси, в целом в стране в связи с распространением коронавируса?

— Да нет. Дело в том, что на самом деле большая часть грузинского общества перенесла более тяжелые годы — это 90-е, где пандемия, эпидемия были стандартом. Поэтому, мне кажется, что люди, которым за 35, спокойно смотрят на все происходящее.

- А молодежь?

— Молодежь неопытная и более подвержена этому. Прежде всего она более подвержена социальной сети и медиа, которые пытаются из политических целей или необразованности представить это всё как конец света. Надо смотреть меньше фильмов про зомби и апокалипсис и опираться на знания. И молодежь больше волнуется из-за того, что чаще сидит в соцсетях.

- А есть ли такое, что все носят медицинские маски, в магазинах — пустые полки?

В Грузии два района закрыли на карантин — к ним стягивается военная техника © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Правительство чётко объясняет, что в случае массовых закупок прежде всего продукты испортятся, а в магазинах товары подорожают. Даже в Марнеули и Болниси, где объявили «красный карантин», нет паники, хотя некоторые телеканалы и пытаются представить ситуацию иначе.

- Сообщалось, что в качестве одной из мер «красного карантина» в эти районы были введены вооруженные силы армии и МВД. Насколько такие меры, по-вашему, адекватны ситуации?

— Это очень адекватные меры. Некоторые считают их чрезмерными, но у нашего правительства есть цель избежать пика и какой-либо пандемии. У нас первый случай был 25 февраля, прошел почти месяц, и у нас всего 62 человека заболевших (согласно данным сайта coronavirus-monitor.com, 66 человек. — Ред.), из которых восемь уже вылечились, и ни одной смерти.

У правительства тактика сейчас такая: тише едешь — дальше будешь. Они начали вводить все эти ограничения, в том числе чрезвычайное положение, 21 марта, чтобы люди были расслаблены. И люди расслаблены.

Полиция Грузии силой отправила на карантин почти 100 человек © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - А как это все влияет на экономику страны? Что происходит с национальной валютой?

— Курс лари очень сильно упал, но этого следовало ожидать: во всем мире так происходит — это неизбежно. Кроме того, очень растёт безработица. Не секрет, что в Грузии бедность очень высокая. Эта проблема стояла и стоит до сих пор, а сейчас еще число безработных увеличится.

И главной заботой нашего правительства наравне со сдерживанием коронавируса является предотвращение повышения безработицы, чтобы люди, потерявшие работу, не пострадали финансово. Чтобы уровень бедности не поднялся.

- Какие отрасли страдают больше всего?

— Малый, средний бизнес — это стандарт у нас. Вы прекрасно понимаете, что банки не пострадают, потому что у них такие запасы, что они никуда не денутся. Большой бизнес, продуктовые магазины, наоборот, разбогатеют.

Страдают люди малого, среднего бизнеса. Они могут вообще исчезнуть. Есть исключение в виде компаний доставки продуктов, которые сейчас очень хорошо зарабатывают, и организаций, занимающихся онлайн-сервисом.

- А как влияет ситуация с коронавирусом на политическую жизнь Грузии?

Коронавирус: МВД Грузии рассказало, что будет с теми, кто нарушит самоизоляцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Коронавирус очень хорошо сыграл на руку нашему правительству. Тут же был целый кризис политический: оппозиция собиралась 4 апреля вывести людей на митинг и надавить на правительство еще сильнее, многие ожидали какого-то протестного движения. А благодаря коронавирусу вся эта оппозиционная повестка ушла в небытие.

Сейчас оппозиция практически не может критиковать правительство благодаря его кризисному менеджменту. Она пыталась и получила плохую реакцию общества, поэтому сейчас оппозиция сидит на лавке запасных и ждет своего шанса. А учитывая то, что Всемирная организация здравоохранения и другие страны приводят Грузию как пример борьбы с коронавирусом, я думаю, это обеспечит правительству победу на выборах.

Но надо сказать, что многие, и я в том числе, действительно удивились, как хорошо правительство было готово к эпидемии.

О дивный новый мир. Как мы будем жить после коронавируса © REUTERS, Toby Melville/File Photo | REUTERS, Toby Melville/File Photo | Перейти в фотобанк - Если говорить глобально, как думаете, изменится ли мировая политическая, экономическая обстановка после пандемии?

— Я думаю, что особой перестановки не будет, потому что какие у нас основные игроки — это Япония, Германия, Соединенные Штаты, Китай… Китай уже перешел пик, возвращается на мировую арену и вообще становится «спасителем» — помогает разным странам бороться [с коронавирусом]. США — очень богатая страна, и вряд ли по её экономике будет нанесен серьезный удар.

Единственное, что может измениться, — это Германия и вообще ситуация с европейскими странами. Ожидать их в первой тройке не следует. Многие европейские страны сейчас переживают серьезный кризис: экономический, социальный и моральный.