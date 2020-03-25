«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <…> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал глава государства.
При этом он отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт и органы властей всех уровней продолжат работу в обычном режиме.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.