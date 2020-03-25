Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом в среду, 25 марта, он заявил в обращении к россиянам

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <…> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.