Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Героя Республики, полковника Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 марта

Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Порошенко П. А.», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Порошенко утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что экс-президент объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Командир батальона «Спарта» ДНР Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Моторола погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.