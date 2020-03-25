«Следователи Управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности — ред.), в отношении бывшего президента Украины Порошенко П. А.», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Порошенко утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что экс-президент объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Командир батальона «Спарта» ДНР Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Моторола погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.