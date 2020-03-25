За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано 163 новых заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом, как пишет 25 марта РИА Новости, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, 120 инфцированных обнаружили в Москве, в Крыму и Московской области — по шесть случаев, четыре выявлено в Псковской области, столько же в Краснодарском крае.

Испания становится вторым по смертности очагом коронавируса в Европе после Италии © REUTERS, Nacho Doce | REUTERS, Nacho Doce | Перейти в фотобанк

Брянская, Архангельская, Калининградская, Ростовская, Нижегородская, Пензенская и Челябинская области, а также Башкирия и Ставропольский край выявили только по одному заболевшему.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и попросил поручить руководителю Администрации президента Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Собянин отметил, что «объем тестирования очень низкий и реальной картины никто не знает».