По ее словам, 120 инфцированных обнаружили в Москве, в Крыму и Московской области — по шесть случаев, четыре выявлено в Псковской области, столько же в Краснодарском крае.
Якутия и Оренбургская область смогли отыскать по три зараженных. Тульская область, Коми, Кабардино-Балкария и Пермский край — по два.
Брянская, Архангельская, Калининградская, Ростовская, Нижегородская, Пензенская и Челябинская области, а также Башкирия и Ставропольский край выявили только по одному заболевшему.
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и попросил поручить руководителю Администрации президента Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Собянин отметил, что «объем тестирования очень низкий и реальной картины никто не знает».