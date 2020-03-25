«Православная церковь Украины» (ПЦУ) в случае необходимости готова предоставить свои помещения больным коронавирусом. Об этом глава ПЦУ Епифаний сообщил на своей странице в Facebook 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Церковь — всегда со своим народом, даже в самые сложные времена… Помещение, которые есть в моем распоряжении как митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении… Этот непростой период пройдем бок о бок вместе», — написал Епифаний.

Он также напомнил, что в соответствии с разъяснением т.н. Священного Синода богослужения в храмах можно совершать священнослужителям и церковнослужителям, без личного присутствия прихожан.

Ранее Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) заявила о готовности превратить свои храмы в больницы.