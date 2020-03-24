Инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов развеял миф, что коронавирус не выживает в окружающей среде при высокой температуре. Об этом 24 марта он рассказал в интервью «Главреду»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он.

Также Аристов добавил, что на улице основной фактор влияния на вирус — уровень ультрафиолета. Температура и влажность определенное влияние оказывает, однако не такое значительное. Кроме того он отметил, что в большинстве случаев вирус передается не контактным, а воздушно-капельным путем. Поэтому в помещениях, где люди покашляли, и в воздухе застыла пыль с вирусами, риск заражения будет и летом.