«Ни один вирус не является холодолюбивым или теплолюбивым сам по себе. Этот коронавирус погибает при температуре 56 градусов Цельсия и выше в течение 30 минут воздействия. Конечно, человеческое тело не переносит повышение температуры выше 36,6 градусов без последствий для здоровья», — заявил он.
Также Аристов добавил, что на улице основной фактор влияния на вирус — уровень ультрафиолета. Температура и влажность определенное влияние оказывает, однако не такое значительное. Кроме того он отметил, что в большинстве случаев вирус передается не контактным, а воздушно-капельным путем. Поэтому в помещениях, где люди покашляли, и в воздухе застыла пыль с вирусами, риск заражения будет и летом.