Украинские фармкомпании уверены, что смогут перестроиться на отечественное сырье и сохранить объемы производства, несмотря на отмену Индией экспорта парацетамола, антивирусных препаратов и антибиотиков. Об этом 24 марта сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в комментарии «Украинским новостям»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и АФИ. Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии», — заявил Шимкив.

Отмечается, что Индия является вторым после Германии экспортером лекарственных препаратов на Украину.