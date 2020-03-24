Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом внутри страны.
«Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и АФИ. Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии», — заявил Шимкив.
Отмечается, что Индия является вторым после Германии экспортером лекарственных препаратов на Украину.