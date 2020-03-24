Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом внутри страны. 

«Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и АФИ. Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии», — заявил Шимкив.

Отмечается, что Индия является вторым после Германии экспортером лекарственных препаратов на Украину.    