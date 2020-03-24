Введение по всей Украине чрезвычайного положения может быть негативно воспринято рядовыми гражданами, которые боятся не столько коронавируса, сколько социальных и экономических последствий карантина. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: От введения режима ЧП в Украине никто не выиграет © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт при этом не думает, что получение голосов депутатов для введения режима окажется каким-то сложным процессом, поскольку в данной ситуации грань между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением достаточно невелика.

Более того, чрезвычайное положение, которое вводится по закону при пандемии, не предусматривает серьезных политических ограничений, добавил политолог.

В то же время, по его мнению, от введения чрезвычайного положения из украинских политиков вряд ли кто-то мог бы выиграть, потому что риски очень велики.