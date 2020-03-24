«Это единственное, что может сдержать депутатов от голосования», — пояснил он.
Эксперт при этом не думает, что получение голосов депутатов для введения режима окажется каким-то сложным процессом, поскольку в данной ситуации грань между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением достаточно невелика.
Более того, чрезвычайное положение, которое вводится по закону при пандемии, не предусматривает серьезных политических ограничений, добавил политолог.
В то же время, по его мнению, от введения чрезвычайного положения из украинских политиков вряд ли кто-то мог бы выиграть, потому что риски очень велики.