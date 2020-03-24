«Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым подписаны указы о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Указы направлены в парламент», — говорится в сообщении.
Режим чрезвычайного положения будет действовать с 8:00 25 марта до 8:00 15 апреля. По закону на это время устанавливается комендантский час, усиливается охрана общественного порядка и стратегических объектов, гражданам запрещается покидаться определенную местность, у них временно изымается огнестрельное и холодное оружие, запрещаются массовые мероприятия, вводится контроль за СМИ, особые правила пользования связью, ограничивается движение транспорта.
Согласно последним данным, в Киргизии коронавирус обнаружили у 16 человек. С 22 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации.