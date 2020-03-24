С 25 марта в Бишкеке, Оше и нескольких областях Киргизии вводится режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Соответствующий указ во вторник, 24 марта, подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба главы государства

«Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым подписаны указы о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Указы направлены в парламент», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Киргизии коронавирус обнаружили у 16 человек. С 22 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации.