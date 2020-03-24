«На сегодняшний день число новых случаев в день более чем в два раза превышает модели распространения инфекции COVID-19, в соответствии с которыми удвоение прогнозируется каждые пять суток или десятикратное увеличение каждые 19 суток. В настоящее время количество новых случаев удваивается каждые два дня», — написал Касюлявичюс на своей странице в Facebook.
Он также предположил, что темпы распространения заболевания могут немного замедлиться по мере сдачи большого объема анализов. По его словам, как только скорость роста объема исследований превысит скорость появления новых зараженных, ситуация стабилизируется.
По мнению Касюлявичюса, рост количества заболеваний может быть замедлен повышением температуры воздуха. Однако, когда именно прекратится пандемия — неизвестно, по пессимистическим прогнозам — в конце июня, по оптимистическим — в середине мая.
Он также рассказал, как замедлить темпы распространения коронавируса: для начала необходимо обезопасить всех медиков и проверять их на наличие заболевания каждые семь дней. Кроме того, необходимо соблюдать карантин и держаться от других людей на безопасном расстоянии.
Согласно последним данным, в Литве выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. С 16 по 30 марта в стране объявлен карантин.