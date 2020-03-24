Число зараженных коронавирусом в Литве будет удваиваться каждые пять суток, считает профессор Вильнюсского университета и семейный врач клиники Сантаришкес Витаутас Касюлявичюс. Об этом во вторник, 24 марта, сообщило издание Sputnik Литва

«На сегодняшний день число новых случаев в день более чем в два раза превышает модели распространения инфекции COVID-19, в соответствии с которыми удвоение прогнозируется каждые пять суток или десятикратное увеличение каждые 19 суток. В настоящее время количество новых случаев удваивается каждые два дня», — написал Касюлявичюс на своей странице в Facebook.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По мнению Касюлявичюса, рост количества заболеваний может быть замедлен повышением температуры воздуха. Однако, когда именно прекратится пандемия — неизвестно, по пессимистическим прогнозам — в конце июня, по оптимистическим — в середине мая.

Он также рассказал, как замедлить темпы распространения коронавируса: для начала необходимо обезопасить всех медиков и проверять их на наличие заболевания каждые семь дней. Кроме того, необходимо соблюдать карантин и держаться от других людей на безопасном расстоянии.

Согласно последним данным, в Литве выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. С 16 по 30 марта в стране объявлен карантин.