Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 марта на свой странице в Facebook ответил на обвинения в служебной халатности Кабмина во время противодействия коронавирусной инфекции в стране

Бизнес на коронавирусе. СБУ не пустила в Европу медицинские маски © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«По состоянию на начало февраля рассматривались три сценария развития ситуации — сценарий без заражений в Украине, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия. Поэтому действия правительства должны были быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая», — написал Гончарук.

По его словам, первый случай заражения COVID-19 в Украине был подтвержден только 3 марта, а уже на следующий день его правительство отправили в отставку.

Несмотря на это, как отмечает Гончарук, его правительство еще за месяц до этого одобрило план необходимых мероприятий, который, в частности, включал запрет на экспорт медицинских средств.

«Третьего февраля на заседании правительства мы одобрили национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украину», — добавил Гончарук.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела дело по факту служебной халатности чиновников кабинета министров Украины, которые своевременно не отреагировали на информацию Совета национальной безопасности и обороны о необходимости ограничения экспорта медицинских средств, необходимых для борьбы с новым типом коронавируса.