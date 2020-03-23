«Я действительно в Александровской больнице, сдал два теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет… С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ (Александром Лукашевым), о котором тоже пишут СМИ, тоже», — сообщил Горбенко.
Также депутат сообщил, что за рубежом последние месяцы не был. Горбенко рассказал, что в среду на прошлой неделе вечером у него поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче. В субботу он приехал в больницу, настоял на рентгене. Врачи обнаружили левостороннее воспаление легких.