У депутата Руслана Горбенко из «Слуги народа» один из двух тестов на коронавирус показал положительный результат. Об этом 23 марта он написал в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Также депутат сообщил, что за рубежом последние месяцы не был. Горбенко рассказал, что в среду на прошлой неделе вечером у него поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче. В субботу он приехал в больницу, настоял на рентгене. Врачи обнаружили левостороннее воспаление легких.