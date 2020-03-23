«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — говорится в материале.
Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины со стороны международных партнеров, в частности по увеличению их объема.