Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристалиной Георгиевой возможность расширения программы сотрудничества Киева с МВФ в связи с распространением в стране коронавируса . Об этом 22 марта сообщает president.gov.ua

Полмиллиона безработных, экстренная помощь от МВФ. Главное в экономике Украины с 13 по 19 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины со стороны международных партнеров, в частности по увеличению их объема.