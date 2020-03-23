Министр здравоохранения Украины Илья Емец 22 марта в эфире «112 Украина» выступил за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса

«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — сказал Емец.

Солнце, вода и моча священный коровы. Чем лечить коронавирус © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, пандемий, панзоотий), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.

Чрезвычайное положение вводится указом президента, подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.