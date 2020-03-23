«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — сказал Емец.
Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел.
Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, пандемий, панзоотий), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.
Чрезвычайное положение вводится указом президента, подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.