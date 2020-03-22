На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба украинского Минздрава на своей странице в Facebook

Солнце, вода и моча священный коровы. Чем лечить коронавирус © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В Черновицкой области заболели 25 человек (один умер, один выздоровел), в Житомирской — 2 человека заразились (1 умер), в Киевской области заболели четверо, в Донецкой — один, в Днепропетровской — двое человек, в Ивано-Франковской области коронавиурс обнаружили у 2 человек (один скончался), во Львовской и Тернопольской областях заболели по одному человеку, в Киеве- девять заразившихся.