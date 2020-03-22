«По состоянию на 10:00 22 марта, в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID —19, из них 3 летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы», — говорится в материале.
В Черновицкой области заболели 25 человек (один умер, один выздоровел), в Житомирской — 2 человека заразились (1 умер), в Киевской области заболели четверо, в Донецкой — один, в Днепропетровской — двое человек, в Ивано-Франковской области коронавиурс обнаружили у 2 человек (один скончался), во Львовской и Тернопольской областях заболели по одному человеку, в Киеве- девять заразившихся.