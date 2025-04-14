Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики - 14.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250414/ukrainskiy-institut-natspamyati-obvinil-satirika-zhvanetskogo-v-propagande-rossiyskoy-imperskoy-1062510408.html
Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики
Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики - 14.04.2025 Украина.ру
Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики
Ныне покойный сатирик Михаил Жванецкий пропагандировал российскую имперскую политику. Об этом заявил Институт Национальной памяти Украины.
2025-04-14T14:51
2025-04-14T21:02
новости
украина
крым
одесса
михаил жванецкий
геннадий труханов
институт национальной памяти
сатира
русофобия
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101382/35/1013823508_0:37:2129:1235_1920x0_80_0_0_087bac32739f4b13af35eff6ed66267c.jpg
Украинский институт обвинил уроженца Одессы и популярного со времён СССР писателя-сатирика Михаила Жванецкого посмертно, сообщает издание "Страна.ua". По версии обвинителей, покойный занимался "пропагандой российской имперской политики", так как большую часть жизни провел в России и получал там госнаграды, посещал Крым после воссоединения с Россией и в 2014 году высказался о политических реалиях.Украинский институт нацпамяти сделал своеобразные выводы о творческой деятельности одессита."На основании изложенного, творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона … что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики", - процитировало издание выводы киевского института.В этом институте уверены, что имя Жванецкого в названиях улиц и других топонимах "является пропагандой российской имперской политики", отметило украинское издание.Там также напомнили, что против переименования улицы Жванецкого в Одессе выступил местный мэр Геннадий Труханов.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела культурные тренды на Украине в публикации "Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы
украина
крым
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101382/35/1013823508_0:0:1895:1421_1920x0_80_0_0_56f82daecee0c60f122202bdde36bbfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крым, одесса, михаил жванецкий, геннадий труханов, институт национальной памяти, сатира, русофобия, украинские националисты, культура
Новости, Украина, Крым, Одесса, Михаил Жванецкий, Геннадий Труханов, Институт национальной памяти, сатира, Русофобия, украинские националисты, культура

Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики

14:51 14.04.2025 (обновлено: 21:02 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие Одесского Международного Кинофестиваля
Закрытие Одесского Международного Кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ныне покойный сатирик Михаил Жванецкий пропагандировал российскую имперскую политику. Об этом заявил Институт Национальной памяти Украины.
Украинский институт обвинил уроженца Одессы и популярного со времён СССР писателя-сатирика Михаила Жванецкого посмертно, сообщает издание "Страна.ua". По версии обвинителей, покойный занимался "пропагандой российской имперской политики", так как большую часть жизни провел в России и получал там госнаграды, посещал Крым после воссоединения с Россией и в 2014 году высказался о политических реалиях.
"Кто-то хотел свободы и в Европу - получил. Кто-то хотел Крым - получил. Сейчас только надо доверить все верхам. ... Если решать вопрос вверху - то между собой, как ни странно - Россия-Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть", - процитировало издание выступление Жванецкого.
Украинский институт нацпамяти сделал своеобразные выводы о творческой деятельности одессита.
"На основании изложенного, творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона … что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики", - процитировало издание выводы киевского института.
В этом институте уверены, что имя Жванецкого в названиях улиц и других топонимах "является пропагандой российской имперской политики", отметило украинское издание.
Там также напомнили, что против переименования улицы Жванецкого в Одессе выступил местный мэр Геннадий Труханов.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела культурные тренды на Украине в публикации "Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКрымОдессаМихаил ЖванецкийГеннадий ТрухановИнститут национальной памятисатираРусофобияукраинские националистыкультура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
20:20Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
20:15"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
20:00"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
19:45ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
19:31"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
19:30На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа
19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском
19:30Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
18:51Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:38ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля
18:01Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа
17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
17:07Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах
17:06Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов
16:00Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
14:45"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:40Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
Лента новостейМолния