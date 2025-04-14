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Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики

Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики - 14.04.2025 Украина.ру

Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики

Ныне покойный сатирик Михаил Жванецкий пропагандировал российскую имперскую политику. Об этом заявил Институт Национальной памяти Украины.

2025-04-14T14:51

2025-04-14T14:51

2025-04-14T21:02

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Украинский институт обвинил уроженца Одессы и популярного со времён СССР писателя-сатирика Михаила Жванецкого посмертно, сообщает издание "Страна.ua". По версии обвинителей, покойный занимался "пропагандой российской имперской политики", так как большую часть жизни провел в России и получал там госнаграды, посещал Крым после воссоединения с Россией и в 2014 году высказался о политических реалиях.Украинский институт нацпамяти сделал своеобразные выводы о творческой деятельности одессита."На основании изложенного, творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона … что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики", - процитировало издание выводы киевского института.В этом институте уверены, что имя Жванецкого в названиях улиц и других топонимах "является пропагандой российской имперской политики", отметило украинское издание.Там также напомнили, что против переименования улицы Жванецкого в Одессе выступил местный мэр Геннадий Труханов.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела культурные тренды на Украине в публикации "Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы

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новости, украина, крым, одесса, михаил жванецкий, геннадий труханов, институт национальной памяти, сатира, русофобия, украинские националисты, культура