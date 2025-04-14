Украинский институт нацпамяти обвинил сатирика Жванецкого в пропаганде российской имперской политики
14:51 14.04.2025 (обновлено: 21:02 14.04.2025)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие Одесского Международного Кинофестиваля
Ныне покойный сатирик Михаил Жванецкий пропагандировал российскую имперскую политику. Об этом заявил Институт Национальной памяти Украины.
Украинский институт обвинил уроженца Одессы и популярного со времён СССР писателя-сатирика Михаила Жванецкого посмертно, сообщает издание "Страна.ua". По версии обвинителей, покойный занимался "пропагандой российской имперской политики", так как большую часть жизни провел в России и получал там госнаграды, посещал Крым после воссоединения с Россией и в 2014 году высказался о политических реалиях.
"Кто-то хотел свободы и в Европу - получил. Кто-то хотел Крым - получил. Сейчас только надо доверить все верхам. ... Если решать вопрос вверху - то между собой, как ни странно - Россия-Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть", - процитировало издание выступление Жванецкого.
Украинский институт нацпамяти сделал своеобразные выводы о творческой деятельности одессита.
"На основании изложенного, творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона … что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики", - процитировало издание выводы киевского института.
В этом институте уверены, что имя Жванецкого в названиях улиц и других топонимах "является пропагандой российской имперской политики", отметило украинское издание.
Там также напомнили, что против переименования улицы Жванецкого в Одессе выступил местный мэр Геннадий Труханов.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела культурные тренды на Украине в публикации "Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы
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