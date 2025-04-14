https://ukraina.ru/20250414/peskov-nazval-vstrechu-putina-i-uitkoffa-poleznoy-i-effektivnoy-1062510247.html
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной и эффективной
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной и эффективной - 14.04.2025 Украина.ру
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной и эффективной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 апреля ответил на вопрос журналистов, стали ли ближе позиции России и США после недавней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
2025-04-14T14:45
2025-04-14T14:45
2025-04-14T14:45
новости
россия
владимир путин
сша
санкт-петербург
стив уиткофф
дмитрий песков
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"Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал для доведения информации друг для друга - канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сказал Песков.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом, который посетил Санкт-Петербург. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.Подробнее - в материале Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, дмитрий песков
Новости, Россия, Владимир Путин, США, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной и эффективной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 апреля ответил на вопрос журналистов, стали ли ближе позиции России и США после недавней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа