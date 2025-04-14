Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня - 14.04.2025 Украина.ру
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Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня
Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня - 14.04.2025 Украина.ру
Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня
В воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-14T14:48
2025-04-14T14:48
новости
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вооруженные силы украины
вс рф
минобороны
сумы
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Военное ведомство заявило, что накануне российские войска нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Стоит напомнить, что накануне на Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.Кроме того, уже сегодня, 14 апреля, появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны, сумы
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Минобороны, Сумы

Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня

14:48 14.04.2025
 
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
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В воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
Военное ведомство заявило, что накануне российские войска нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.

"Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", — отмечается в публикации Минобороны.

Стоит напомнить, что накануне на Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.
Кроме того, уже сегодня, 14 апреля, появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.
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