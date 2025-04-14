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Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня

Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня - 14.04.2025 Украина.ру

Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня

В воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ

2025-04-14T14:48

2025-04-14T14:48

2025-04-14T14:48

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Военное ведомство заявило, что накануне российские войска нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Стоит напомнить, что накануне на Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.Кроме того, уже сегодня, 14 апреля, появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны, сумы