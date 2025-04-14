https://ukraina.ru/20250414/instruktor-yavorovskogo-voennogo-poligona-gotovil-ubiystva-komandirov-vsu---sbu-1062510022.html
Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ
Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ - 14.04.2025 Украина.ру
Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ
Инструктор Яворовского военного полигона во Львовской области задержан по подозрению работе на российскую спецслужбу и подготовку убийства командиров ВСУ. Об этом 14 апреля сообщила СБУ.
2025-04-14T14:35
2025-04-14T14:35
2025-04-14T14:35
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"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине "двойного" агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)", - сказано в официальном сообщении.Инструктор Яворивского военного полигона во Львовской области, по версии СБУ, готовил теракты против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре.Там также указали на ещё два способа, которые подозреваемый мог совершить для ликвидации командиров украинской армии. Среди них – наведение российских ракет на Яворивский военный полигон во время сосредоточения там военнослужащих ВСУ.Инструктора взяли под стражу. Ему угрожают пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел предысторию этого инцидента в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле
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новости, львовская область, россия, вооруженные силы украины, сбу, фсб, гру, спецслужба, шпиономания, шпионы, диверсия, теракт, сво, западная украина
Новости, Львовская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СБУ, ФСБ, ГРУ, спецслужба, шпиономания, шпионы, диверсия, теракт, СВО, Западная Украина
Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ
Инструктор Яворовского военного полигона во Львовской области задержан по подозрению работе на российскую спецслужбу и подготовку убийства командиров ВСУ. Об этом 14 апреля сообщила СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине "двойного" агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)", - сказано в официальном сообщении.
Инструктор Яворивского военного полигона во Львовской области
, по версии СБУ
, готовил теракты против командиров ВСУ
, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре.
"Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных. Так, по одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе", - рассказали в украинской спецслужбе.
Там также указали на ещё два способа, которые подозреваемый мог совершить для ликвидации командиров украинской армии. Среди них – наведение российских ракет на Яворивский военный полигон во время сосредоточения там военнослужащих ВСУ.
Инструктора взяли под стражу. Ему угрожают пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.