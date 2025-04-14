https://ukraina.ru/20250414/instruktor-yavorovskogo-voennogo-poligona-gotovil-ubiystva-komandirov-vsu---sbu-1062510022.html

Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ

Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ - 14.04.2025 Украина.ру

Инструктор Яворовского военного полигона готовил убийства командиров ВСУ - СБУ

Инструктор Яворовского военного полигона во Львовской области задержан по подозрению работе на российскую спецслужбу и подготовку убийства командиров ВСУ. Об этом 14 апреля сообщила СБУ.

2025-04-14T14:35

2025-04-14T14:35

2025-04-14T14:35

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"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине "двойного" агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)", - сказано в официальном сообщении.Инструктор Яворивского военного полигона во Львовской области, по версии СБУ, готовил теракты против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре.Там также указали на ещё два способа, которые подозреваемый мог совершить для ликвидации командиров украинской армии. Среди них – наведение российских ракет на Яворивский военный полигон во время сосредоточения там военнослужащих ВСУ.Инструктора взяли под стражу. Ему угрожают пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел предысторию этого инцидента в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле

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новости, львовская область, россия, вооруженные силы украины, сбу, фсб, гру, спецслужба, шпиономания, шпионы, диверсия, теракт, сво, западная украина