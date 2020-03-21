На Украине около 600-700 тысяч предприятий и учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 миллионам человек, остановили работу из-за карантина. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации 20 марта

До полумиллиона украинцев останутся без работы — экс-министр экономики © Тимофей Милованов / facebook Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса и пандемии коронавируса.

«В нынешних условиях <…> важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы… Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне», — заявил Чижиков.

По его словам, в тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде.

Также он отметил актуальность вопроса отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменения штрафов и пени за задержку выплат. Президент ТПП считает, что для поиска решения нужен диалог банков и НБУ — такое предложение Торгово-промышленная палата будет вносить в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса.

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования малых предприятий составляет 6 миллиардов гривен: 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% — сроком от 1 до 5 лет.