В частности, на карантине находятся 16 украинцев в отелях Египта, 7 — в Бразилии, 7 — в Германии, 3 — в Доминиканской Республике, 3 — в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 — в Молдавии и 1 — в Румынии.
Число тех, кто лечится за границей, осталось неизменным. В частности, 5 — в Германии, по 2 в Польше и в Италии, и по 1 — в Молдавии, ОАЭ и Доминиканской Республике.
Количество украинцев, которые выздоровели, и число умерших от заболевания остаются неизменными: 5 украинцев выздоровели (4 — в Японии, 1 — в Италии), 1 украинка умерла в Италии.
По данным МИД, 15 тысяч 566 граждан вернулись на родину.