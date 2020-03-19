За границей количество украинских граждан, которые находятся на карантине в связи с распространением коронавируса, за последние сутки выросло с 744 до 862 человек. Об этом 18 марта говорится в оперативной информации Министерства иностранных дел в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Число тех, кто лечится за границей, осталось неизменным. В частности, 5 — в Германии, по 2 в Польше и в Италии, и по 1 — в Молдавии, ОАЭ и Доминиканской Республике.

Количество украинцев, которые выздоровели, и число умерших от заболевания остаются неизменными: 5 украинцев выздоровели (4 — в Японии, 1 — в Италии), 1 украинка умерла в Италии.

По данным МИД, 15 тысяч 566 граждан вернулись на родину.