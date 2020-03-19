Если бы Зеленский не закрывал метро и не вводил радикальные ограничения, считает эксперт, оппозиция упрекала бы его в том, что он бездействует, ссылаясь на ту же Италию или Польшу, закрывшие границы и ограничившие перемещения внутри страны.
«Если бы он это вводил поэтапно, его бы обвиняли в том, что это способ манипуляции. Мол, если есть реальная угроза, то это нужно было сделать немедленно. Он сделал немедленно — мы видим, в чем его сегодня обвиняют», — указал Гороховский.
Политолог отметил, что в целом Зеленский предпринял правильные меры, поскольку ситуация с коронавирусом сложная по всему миру, и её нельзя воспринимать как искусственное нагнетание паники.