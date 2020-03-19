Какие бы меры предосторожности в связи с коронавирусом не принял президент Украины Владимир Зеленский, он все равно бы столкнулся с критикой. Об этом рассказал кандидат политических наук Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Гороховский: Украину в связи с коронавирусом ждет транспортный коллапс © Facebook Дениса Гороховского

«Если бы он это вводил поэтапно, его бы обвиняли в том, что это способ манипуляции. Мол, если есть реальная угроза, то это нужно было сделать немедленно. Он сделал немедленно — мы видим, в чем его сегодня обвиняют», — указал Гороховский.

Политолог отметил, что в целом Зеленский предпринял правильные меры, поскольку ситуация с коронавирусом сложная по всему миру, и её нельзя воспринимать как искусственное нагнетание паники.