Крупнейший банк Украины «Приватбанк» будет проводить валютообменные операции для клиентов в безналичном формате через мобильный и интернет-банкинг, а также через сеть терминалов самообслуживания. Об этом 18 марта сообщается на сайте финансовой организации

Нацбанк Украины заявил о нехватке валюты в стране © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Также отмечается, что наличную валюту в кассах «Приватбанка» без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.