«Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа», — говорится в материале.
Также отмечается, что наличную валюту в кассах «Приватбанка» без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.