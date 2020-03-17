Национальный банк Украины вводит ряд шагов для поддержания банковской системы в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на сайте Нацбанка во вторник, 17 марта

«Поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного воздействия введенных в связи с COVID-19 ограничений является приоритетом для Национального банка. В связи с этим Национальный банк вводит ряд шагов для поддержания банковской системы на время ограничений», — говорится в сообщении.

Так, Нацбанк сохранит присутствие на валютном рынке Украины, будет поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений.

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В сообщении также отмечается, что банкам рекомендуют временно воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Однако при этом в НБУ добавили, что банковская система Украины в настоящее время «устойчива и капитализирована».