«Поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного воздействия введенных в связи с COVID-19 ограничений является приоритетом для Национального банка. В связи с этим Национальный банк вводит ряд шагов для поддержания банковской системы на время ограничений», — говорится в сообщении.
Так, Нацбанк сохранит присутствие на валютном рынке Украины, будет поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений.
Кроме того, НБУ готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, снизить минимальный уровень LCR (коэффициента покрытия ликвидности), объявить внеочередные тендеры поддержки ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
В сообщении также отмечается, что банкам рекомендуют временно воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.
Однако при этом в НБУ добавили, что банковская система Украины в настоящее время «устойчива и капитализирована».