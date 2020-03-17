Около 3,4 тысячи украинцев на автобусах вернулись на родину из Польши. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

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