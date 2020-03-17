«С 00:00 16 марта по 06:00 (время киевское — ред.) 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны — "Дорохуск") — 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") — 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") — 950 человек», — говорится в сообщении.
Ранее украинские власти приняли решение о закрытии границ на две недели с 16 марта в связи с распространением коронавируса. С 17 марта также приостановлено авиасообщение со страной. Находящихся за границей граждан призывали вернуться на Украину до вступления в силу ограничений.