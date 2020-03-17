В состав группировки входили 11 человек. Оперативники выяснили, что злоумышленники вносили в Госреестр вещественных прав на недвижимое имущество недостоверную информацию, чтобы затем добиться отчуждения недвижимости.
«Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в соответствующих государственных учреждениях», — говорится в сообщении.
Рейдеры попались, когда претворяли в жизнь план по отчуждению жилого комплекса в украинской столице. Квартиры в этом ЖК они потом собирались выставить на продажу.
При обысках сотрудники СБУ изъяли у фигурантов дела поддельные документы и печати государственных предприятий.
Главарю банды уже объявили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.