Житель одной из стран Ближнего Востока попал под следствие на Украине за организацию рейдерских захватов в Киеве. Об этом 17 марта сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ

В состав группировки входили 11 человек. Оперативники выяснили, что злоумышленники вносили в Госреестр вещественных прав на недвижимое имущество недостоверную информацию, чтобы затем добиться отчуждения недвижимости.

«Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в соответствующих государственных учреждениях», — говорится в сообщении.

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При обысках сотрудники СБУ изъяли у фигурантов дела поддельные документы и печати государственных предприятий.

Главарю банды уже объявили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.