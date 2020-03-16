Бывший игрок сборной Украины, «Карпат», «Днепра» и «Шахтера» Артём Федецкий отметился в качестве артиста разговорного жанра в юмористическом шоу «Рассмеши комика». Об этом 16 марта сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Комик высмеял комика: в США показали Зеленского, играющего членом на пианино © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Евгения Кошевого. Составлявшая тому компанию певица Ольга Полякова, не понимала, о чем идет речь, по сути, играла роль архитектурного излишества в студийном антураже. Шутки Федецкому написали простоватые, но за счет персоны исполнителя и его футбольного прошлого, номер состоялся. Суммарно самодеятельный юморист выиграл 50 тысяч гривен. Не так много для футболиста, но отлично для пенсионера», — говорится в посте.

В шоу Федецкий попал не случайно. В минувшем году он пытался от «Слуги народа» пройти в Верховную Раду — не вышло.

«Хотя баллотировался спортсмен по Львовской области, где его тяга к бандеровской идеологии и преклонение перед воюющими в Донбассе карателями могли и сыграть свою роль. Но нет, не судьба. А связи остались. Теперь бывший защитник сборной пытается смешить публику. Вообще-то, на Украине это не самый тупиковый путь в политику», — отметили в Telegram.