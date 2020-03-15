Белорусская железная дорога (БЖД) приостановила курсирование поездов на Украину в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на сайте БЖД в воскресенье, 15 марта

Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк решение было принято связи с тем, что Украина закрывает границу для всех иностранцев, а также приостанавливает международное железнодорожное сообщение.

«На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев; №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав», — говорится в сообщении.

В БЖД отметили, что билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах либо через интернет-ресурс, в котором они были приобретены.

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну.