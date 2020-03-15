Украина, пытаясь бороться с Россией, переступила красную черту, героизируя нацистских пособников из числа украинских националистов. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

Чтобы выйти из политического тупика, нужны переговоры — политолог Цинкер из Израиля специально для Украина.ру © Facebook, Александр Цинкер

«Мне кажется, на Украине в борьбе против России переходят через определенную красную черту, которую нельзя было бы переходить. У Израиля сегодня прекрасные отношения с Германией. И это потому, что современная Германия признала все, что было сделано во время нацизма. Только после этого мы нашли пути понимания друг друга. На Украине же этого не происходит. Я надеюсь, что когда-то это безумие закончится и там все же попробуют объективно подойти к истории», — рассказал собеседник издания.

Александр Цинкер также напомнил, существование государства Израиль было бы невозможно без победы Красной Армии в Великой Отечественной войне.

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