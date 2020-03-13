Какие меры предпринимает правительство Израиля для защиты от коронавируса, и в чем секрет популярности Биньямина Нетаньяху, партия которого одержала победу на очередных выборах в Кнессет? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил израильский политолог Александр Цинкер

- Александр, коронавирус стал главной темой новостных агентств. Как Израиль готовится противостоять эпидемии? Есть ли паника, ажиотаж в магазинах и аптеках?

— Израиль уже давно начал предпринимать все возможные меры. Введен обязательный двухнедельный карантин для всех, въезжающих в страну. Из-за этого, естественно, практически прекращен весь туризм. Отменены занятия в школах и университетах. Запрещены все массовые мероприятия, собирающие более 100 человек. Впервые в истории Израиля церемония зажжения факелов в День независимости будет проводиться при отсутствии публики.

Гоголь, Пушкин, Шевченко и Эренбург – кто и как писал про коронавирус © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

С другой стороны, больницы работают на полную мощность, отменены отпуска для всех врачей. Причем не важно, ты хирург, гинеколог или зубной врач. Все медработники на время эпидемии останутся в Израиле. Правительство выделило дополнительное финансирование, на которое приобретены тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицина все, что может, делает.

Периодические налеты населения на магазины и аптеки происходят. Мы уже привыкли к фейковой информации, что уже все раскупили, надо закупаться, а на следующий день опять полно товаров. Правда, резко возрос спрос на изделия бытовой химии, масок и личной гигиены, да и цены пошли в гору. Бизнес есть бизнес. Но нельзя сказать, что есть какая-то паника.

В Израиле есть традиция — при встрече обязательно рукопожатие, а друзья обнимаются. Сейчас от этого пытаются отказаться. И даже пресс-конференцию, которую каждый второй день проводят премьер-министр Биньямин Нитаньяху и министр здравоохранения, начинают с того, что объясняют, как нужно соблюдать элементарные правила гигиены: не обниматься, не кашлять на людей, ходить с одноразовыми салфетками и так далее.

Сейчас в больницах находится около 130 зараженных, и непонятно, что будет дальше. Но я считаю, что на сегодняшний день система здравоохранения готова, а люди не паникуют, хотя экономические проблемы кругом. Во-первых, перестали на 80% летать наши авиакомпании, потому что некого перевозить. Закрылся один из терминалов, людей отправляют в отпуск за свой счет. То есть экономически мы теряем около миллиарда евро каждый месяц. Но что делать? На то и государство, чтобы тратить деньги на здоровье населения.

- Давайте перенесемся на Украину. Недавно Киевский горсовет принял решение чествовать нацистских пособников (Василия Левковича, Уласа Самчука, Василия Сидора и т.д.), которые были повинны в массовых убийствах еврейского населения. Знает ли об этом израильская общественность? Как в Израиле относятся к украинскому национализму?

— Последние два месяца, как мы уже говорили, израильское общество интересуют немного другие вопросы — это эпидемия коронавируса. Но за всем, что происходит в Киеве, следит и жестко реагирует наш посол Джоэль Лион. После публикации украинского календаря праздничных дат с чествованием нацистских пособников было соответствующее заявление посольства с непониманием и с просьбой рассмотреть этот вопрос и убрать спорные факты.

Суд остановил решение Киевсовета о чествовании памяти украинских националистов - Портнов © aportnov.com

Они отчасти правы, но одно другому не мешает. Западная Украина в ярой борьбе с Россией и бывшим СССР пошла по самому простому пути. Для нее все, кто воевал с Советским Союзом, стали героями.

Мой отец начинал войну на Западном фронте и закончил в Германии. Для меня это свято. Войну выиграли за счет Красной армии, да и Израиль благодаря этой победе был создан.

Мне кажется, на Украине в борьбе против России переходят через определенную красную черту, которую нельзя было бы переходить. У Израиля сегодня прекрасные отношения с Германией. И это потому, что современная Германия признала все, что было сделано во время нацизма. Только после этого мы нашли пути понимания друг друга.

На Украине же этого не происходит. Я надеюсь, что когда-то это безумие закончится и там все же попробуют объективно подойти к истории.

- В январе этого года президент США Дональд Трамп представил план по ближневосточному урегулированию, который он сам назвал «Сделкой века». Как восприняли план Трампа в Израиле?

— «Сделка века» — это не первая инициатива, призванная положить конец арабо-еврейскому конфликту. Начиная еще с Британской королевской комиссии 1937 года, вплоть до плана президента США Барака Обамы в 2014-м предлагались разные варианты.

Самое интересное — евреи всегда говорили да, а арабы всегда отказывались от любых планов урегулирования.

Израиль уже готовит карту своих земель, согласно мирного плана Трампа © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

Там есть спорные моменты, конечно. И не все страны в Европе и Азии встретили этот план на ура. Не всем эти предложения нравятся и в Израиле. Палестинцы сразу отвергли этот план.

Но, на мой взгляд, даже если в таком виде этот план не будет реализован, он может стать хорошей платформой для перехода от практически замороженных двусторонних переговоров к конструктивной многосторонней работе с привлечением ряда стран Ближнего Востока, истинно заинтересованных в завершении явно затянувшегося арабо-израильского конфликта.

Я понимаю Трампа, он идет в этом году на выборы, и ему надо показывать достижения, которые были сделаны за его первую каденцию. И «Сделка века» могла бы быть одним из его козырей.

Но сейчас в связи с коронавирусом не до встреч и поездок, все остановлено.

- Недавно завершились очередные парламентские выборы в Израиле, на которых большинство голосов набрала партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Второй срок на посту главы правительства самого Нетаньяху длится уже более 13 лет. В чем секрет такого политического долгожительства? Можно ли говорить, что в Израиле существует несменяемость власти?

— Во-первых, нельзя сказать, что в Израиле существует несменяемость власти. Если бы на этих выборах левоцентристский блок набрал более 60 мандатов (в Кнессете 120 депутатов), никаких вопросов не стояло бы ни на осенних, ни на весенних выборах. Произошла бы смена власти, и Израиль жил бы дальше с новым правительством.

Дело в том, что сегодня большинство населения Израиля правоцентристское. При всем том, что против премьер-министра выдвинуты три судебных дела, и многие считают, что пора бы уже поменять Нетаньяху на кого-нибудь другого, сместить действующего премьер-министра не получается.

Надо признать, что Нетаньяху — харизматичная, довольно сильная политическая фигура, и помимо все прочего он «человек СМИ», он очень хорошо держит себя на выступлениях, он умеет говорить и заставляет слушать. Это личность, которая притягивает к себе.

Более того, он очень силен во внешней политике. И даже те противники, которые сегодня выступают против него, говорят, что мы хотели бы иметь такого министра иностранных дел, учитывая его связи и авторитет.

Хроники коронавируса. Закрывая Италию и Израиль © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Если «Ликуд» на выборах говорил о каких-то конкретных программных действиях, то у противников Нетаньяху вся кампания сводилась к выражению «Только не Биби». То есть они не представили концептуальную программу будущей коалиции, куда они хотят повести Израиль. Избиратели слышали лишь одно: давайте уберем Нетаньяху, а потом будем разбираться.

Пора уже выходить из политического тупика. Мне кажется, нужны переговорные группы этих больших партий, а вместе они набирают около 70 мандатов. Лидеры со своими группами должны сесть за стол переговоров и найти возможный компромисс, может быть, и временный. В ситуации, в которой находится страна, проблемы безопасности, эпидемия коронавируса, падающая экономика, нужно прекратить все эти политические игры.