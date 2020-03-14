Разговоры о необходимости президенту США Дональду Трампу пройти проверку на наличие коронавируса усилились после того, как у двух человек, которые контактировали с американским лидером, обнаружили опасную инфекцию.
«Трамп заявил, что он пройдет проверку "довольно скоро". Так, в прошлые выходные Трамп встречался с высокопоставленным бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус после посещения частного клуба президента США во Флориде», — рассказали журналисты The Time.
Ранее Дональд Трамп настаивал на том, что ему нет необходимости изолировать себя, поскольку что у него не было никаких симптомов заражения. Однако после того как в пятницу, 13 марта появились новости о том, что второй человек, который был в резиденции Мар-а-Лаго на выходных, дал положительный результат на коронавирус, он согласился пройти тест.
При этом Трамп продолжает пренебрегать советами медиков, публично обмениваясь рукопожатиями во время выступлений около Белого дома, одновременно рассуждая о мерах по борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии. Также он заявил, что направит до $50 млрд. для борьбы с опасной инфекцией.