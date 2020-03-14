Президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует пройти тест на наличие нового коронавируса. Об этом 13 марта сообщило издание The Time

Разговоры о необходимости президенту США Дональду Трампу пройти проверку на наличие коронавируса усилились после того, как у двух человек, которые контактировали с американским лидером, обнаружили опасную инфекцию.

«Трамп заявил, что он пройдет проверку "довольно скоро". Так, в прошлые выходные Трамп встречался с высокопоставленным бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус после посещения частного клуба президента США во Флориде», — рассказали журналисты The Time.

Ранее Дональд Трамп настаивал на том, что ему нет необходимости изолировать себя, поскольку что у него не было никаких симптомов заражения. Однако после того как в пятницу, 13 марта появились новости о том, что второй человек, который был в резиденции Мар-а-Лаго на выходных, дал положительный результат на коронавирус, он согласился пройти тест. Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

При этом Трамп продолжает пренебрегать советами медиков, публично обмениваясь рукопожатиями во время выступлений около Белого дома, одновременно рассуждая о мерах по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии. Также он заявил, что направит до $50 млрд. для борьбы с опасной инфекцией.