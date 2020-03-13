Из-за эпидемии коронавируса к украинским гражданам, которые работают в Италии, в обществе уже начинают относиться с предубеждением. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

Проблема Украины состоит еще и в том, подчеркнул Дудчак, что ситуация с коронавирусом освещается местными СМИ довольно подробно, и подавить возможную панику среди населения будет достаточно сложно.

«Судя по действиям с одним из лайнеров, когда там был один зараженный, но они его закрыли, запустили вентиляцию, и дождались, пока будет 800 зараженных, это надо иметь талант», — категоричен экономист.

В любом случае, добавил специалист, экономическая ситуация в стране была бы и без того сложной, но у руководства теперь есть шанс списать все свои провалы на коронавирус.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру