«Они уже становятся пугалом просто. Если ты был в Италии — все, мы тебе больше руки не подадим. Можно ожидать возвращения тысяч из Италии. Работы сейчас там не будет. Существовать в недешевой стране, даже во времена кризиса, сложно. Лучше переждать их на своем огороде, там есть какой-то корм», — сказал эксперт.
Проблема Украины состоит еще и в том, подчеркнул Дудчак, что ситуация с коронавирусом освещается местными СМИ довольно подробно, и подавить возможную панику среди населения будет достаточно сложно.
«Судя по действиям с одним из лайнеров, когда там был один зараженный, но они его закрыли, запустили вентиляцию, и дождались, пока будет 800 зараженных, это надо иметь талант», — категоричен экономист.
В любом случае, добавил специалист, экономическая ситуация в стране была бы и без того сложной, но у руководства теперь есть шанс списать все свои провалы на коронавирус.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру