В Черновицкой области Украины ужесточили карантинные меры после обнаружения второго случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук, передает «Левый берег» 13 марта

Первое уголовное дело за нарушение карантина на Украине было возбуждено против харьковских властей © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

По словам Осачука, вечером 12 марта прошло заседание областной комиссии ЧС, на которой был принят ряд дополнительных ограничительных мер.

Больше новостей о коронавирусе на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, — воздержаться от таких форматов», — призвал глава Черновицкой ОГА.

Он отметил, что это вынужденные меры профилактики, и заверил, что власти не преследуют цели навредить бизнесу.