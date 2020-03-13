С 12 марта по 3 апреля Кабмин Украины ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. По последним данным, в стране подтверждены три случая инфицирования COVID-19, два из которых — в Черновицкой области.
По словам Осачука, вечером 12 марта прошло заседание областной комиссии ЧС, на которой был принят ряд дополнительных ограничительных мер.
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«Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, — воздержаться от таких форматов», — призвал глава Черновицкой ОГА.
Он отметил, что это вынужденные меры профилактики, и заверил, что власти не преследуют цели навредить бизнесу.