Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию всего Совета. Об этом 12 марта в Facebook написал начальник Сивохо Алексей Данилов

Руслан Мармазов: Сергей Сивохо и его кефирное окружение взялись не за свое дело © из личного архива Р.Мармазова Сергей Сивохо получил толчок в спину от представителей «Нацкорпуса» на презентации «Национальной платформы примирения и единства». Упавшему Сивохо помогли подняться охранники.

Данилов назвал нападение радикалов на Сивохо недопустимым, упомянув о том, что физическую силу применяют, когда заканчиваются аргументы.

Однако глава СНБО напомнил, что Сергей Сивохо лишь один из его 11 внештатных советников.

«И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», — сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит видеообращение, в котором выступит с жесткой позицией относительно инцидента с советником Украины Сергеем Сивохо, сообщили ранее СМИ.