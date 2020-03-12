В четверг, 12 марта, Сивохо должен был представить курируемую им «Национальную платформу примирения и единства» Украины с неподконтрольным Донбассом, однако на мероприятие пришли националисты, которые сорвали выступления спикеров и повалили Сивохо на пол.
Нападавшие были задержаны полицией. При этом лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий призвал своих соратников прийти к участку и освободить их.
В данный момент вход в здания райуправления взят под охрану сотрудниками Нацгвардии, которые в полной амуниции дежурят возле здания. На месте также работает полиция диалога. Судя по видео, возле участка уже находятся несколько десятков радикалов. Они раздают интервью журналистам и пытаются завязать спор с правоохранителями.
Ранее полиция сообщила, что нападение на Сивохо квалифицировано как хулиганство, совершенное группой лиц. Задержанным грозит наказание, вплоть до лишения свободы.