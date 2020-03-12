МВД Украины усилило охрану одного из районных управлений полиции Киева, куда отвезли задержанных националистов, которые ранее 12 марта атаковали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Трансляцию с места событий ведет «Нацкорпус» в YouTube

Нападение на Сивохо: националисты готовят штурм здания МВД © Украина.ру

Нападавшие были задержаны полицией. При этом лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий призвал своих соратников прийти к участку и освободить их.

В данный момент вход в здания райуправления взят под охрану сотрудниками Нацгвардии, которые в полной амуниции дежурят возле здания. На месте также работает полиция диалога. Судя по видео, возле участка уже находятся несколько десятков радикалов. Они раздают интервью журналистам и пытаются завязать спор с правоохранителями.

Ранее полиция сообщила, что нападение на Сивохо квалифицировано как хулиганство, совершенное группой лиц. Задержанным грозит наказание, вплоть до лишения свободы.