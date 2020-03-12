Затолкавшие советника секретаря СНБО Сергея Сивохо националисты заявили, что платформа примирения с Донбассом – это путь Украины в Россию. Трансляцию презентации 12 марта вел in time Ukraine в YouTube

Неонацисты атаковали Сивохо. Презентация «платформы примирения» сорвана — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Донбасс должен быть заблокирован. Все КПП должны иметь клапан — выехал и назад не вернулся. Никакой электроэнергии и воды. После этого мы можем проводить экспансию культурную и делать канал… А платформа примирения — это вход Украины в Россию», — заявил один из националистов, который не представился.

Человек, который толкнул Сивохо, комментарий журналистам не давал и сразу скрылся. Журналисты, которые присутствовали на мероприятии, рассказали, что во время конфликта была повреждена техника.