После того как один из ультраправых сбил с ног Сивохо за то, что он назвал конфликт в Донбассе многослойным, националисты дали комментарий журналистам.
«Донбасс должен быть заблокирован. Все КПП должны иметь клапан — выехал и назад не вернулся. Никакой электроэнергии и воды. После этого мы можем проводить экспансию культурную и делать канал… А платформа примирения — это вход Украины в Россию», — заявил один из националистов, который не представился.
Человек, который толкнул Сивохо, комментарий журналистам не давал и сразу скрылся. Журналисты, которые присутствовали на мероприятии, рассказали, что во время конфликта была повреждена техника.