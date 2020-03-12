Советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо на презентации «Национальной платформы примирения и единства» националисты толкнули в спину, после чего он упал, и его подняли охранники. Трансляцию презентации 12 марта вел in time Ukraine в YouTube

«Не война с Россией, а внутриукраинский конфликт». Сивохо сделал неожиданное заявление о Донбассе — видео © Facebook, Сергей Сивохо

После презентации один из присутствующих стал перебивать ведущего и требовать задать Сивохо вопрос. Он представился ветераном полка «Азов» и участником боевых действий в Донбассе Сергеем Тамариным. Он также заявил, что ему не нравятся слова Сивохо о внутреннем конфликте и, по его мнению, Сивохо должен говорить о том, что Россия напала на Украину.

Диалог не мог состояться несколько минут, после чего агрессивно настроенные люди не давали Сивохо покинуть зал и прижали его к стене. После того как советник секретаря СНБО смог выйти, националисты его догнали и продолжили перепалку. Сивохо ответил на несколько вопросов ультраправых и журналистов, которые также требовали от него ответить, кто начал войну, развернулся и пошел к выходу. Кто-то из толпы агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, после чего он упал.