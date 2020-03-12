«Надо однозначно сказать одну вещь. «Грузинская мечта» свои 30-40% наберет. Кто бы что ни говорил, но «Грузинская мечта» сегодня является самой сильной партией в стране», — сказал эксперт.
Следом, по его мнению, расположится радикальная прозападная партия «Единое национальное движение», которое до раскола и отделения из ее рядов «Европейской Грузии» могла бы получить от 25% до 30% голосов, но теперь получит немного меньше.
«Сейчас можно сказать, что «Единое национальное движение» выйдет на второе место с результатом от 15 до 20%, а «Европейская Грузия» получит от 10 до 13%. «Альянс патриотов» получит 5 с чем-то процентов, а остальные получат от 4 до 1%», — считает политолог.
Сихарулидзе также отметил, что недавно партия «Лело», которая считается прозападной альтернативой «Грузинской мечте», объявила о том, что они будут выступать отдельно, а не как часть объединенной оппозиции.
При этом, добавил специалист, трудно сказать, на что ее представители надеются, поскольку, по его прогнозу, выше 5% голосов эта партия точно не наберет.