На парламентских выборах в Грузии, которые состоятся в октябре 2020 года, партия «Грузинская мечта» однозначно получит свой привычный результат в 30-40%. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Сихарулидзе: На выборах в Грузии будет борьба «патриотической» и «дипломатической» идей

Следом, по его мнению, расположится радикальная прозападная партия «Единое национальное движение», которое до раскола и отделения из ее рядов «Европейской Грузии» могла бы получить от 25% до 30% голосов, но теперь получит немного меньше.

«Сейчас можно сказать, что «Единое национальное движение» выйдет на второе место с результатом от 15 до 20%, а «Европейская Грузия» получит от 10 до 13%. «Альянс патриотов» получит 5 с чем-то процентов, а остальные получат от 4 до 1%», — считает политолог.

Сихарулидзе также отметил, что недавно партия «Лело», которая считается прозападной альтернативой «Грузинской мечте», объявила о том, что они будут выступать отдельно, а не как часть объединенной оппозиции.

При этом, добавил специалист, трудно сказать, на что ее представители надеются, поскольку, по его прогнозу, выше 5% голосов эта партия точно не наберет.