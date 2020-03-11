«Нам пришлось прекратить авиасообщение с Италией, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Это чрезвычайная мера, которую мы хотели избежать, но нам пришлось ее принять», — заявил премьер.
Авиасообщение между странами будет приостановлено до 31 марта с возможностью продления. При этом наземная граница будет открыта для всех граждан Молдавии, которые захотят вернуться домой.
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Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрированы три случая заражения китайским коронавирусом. В стране запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.