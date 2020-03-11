Карантин, который из-за угрозы коронавируса ввел Кабмин Украины, не остановит эпидемию. Об этом в комментарии «Главреду» 11 марта рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко

«Коронавирус покажется детским лепетом»: Гаврилечко о последствиях медреформы на Украине © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк Виктория Сюмар, присутствовавшая 11 марта на заседании правительства.

Однако, по словам Мироненко, все эти меры лишены смысла.

«Уже всем стало ясно, что помешать распространению коронавируса у нас не удастся. Но прямо сейчас вводить карантин ни к чему. Это ничего не даст. Это никак не поможет сдержать распространение вируса Covid-19 в нашей стране», — считает она.

Мироненко напомнила, что Украина по-прежнему принимает самолеты из Италии, где находится эпицентр коронавируса в Европе. Пассажирам этих рейсов всего лишь измеряют температуру.

«Но никого не заботит, что дальше будут делать эти пассажиры: кто-то из них, возможно, будет работать из дома, а кто-то — бог его знает», — сказала эксперт.

К 11 марта количество заболевших в мире превысило 110 тысяч человек. Более четырех тысяч скончались.