С 12 марта на Украине отменяются массовые собрания, закрываются учебные заведения. Кроме того, будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами. Карантин продлится до 3 апреля. Такую информацию распространила нардеп Виктория Сюмар, присутствовавшая 11 марта на заседании правительства.
Однако, по словам Мироненко, все эти меры лишены смысла.
«Уже всем стало ясно, что помешать распространению коронавируса у нас не удастся. Но прямо сейчас вводить карантин ни к чему. Это ничего не даст. Это никак не поможет сдержать распространение вируса Covid-19 в нашей стране», — считает она.
Мироненко напомнила, что Украина по-прежнему принимает самолеты из Италии, где находится эпицентр коронавируса в Европе. Пассажирам этих рейсов всего лишь измеряют температуру.
«Но никого не заботит, что дальше будут делать эти пассажиры: кто-то из них, возможно, будет работать из дома, а кто-то — бог его знает», — сказала эксперт.
К 11 марта количество заболевших в мире превысило 110 тысяч человек. Более четырех тысяч скончались.