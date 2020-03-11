Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение недели разработать церемонию чествования памяти погибших в Донбассе украинских бойцов. Об этом 11 марта он заявил, представляя нового министра обороны Украины Андрея Тарана в Киеве, сообщает Офис президента в Facebook

По данным штаба ООС, за минувшие сутки в зоне силовой операции в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

«Особое внимание я хочу обратить на увековечение памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования памяти каждого героя, отдавшего свою жизнь за родину. Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом», — заявил Зеленский.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.