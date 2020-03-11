Белоруссия и Россия согласуют позиции по евразийской интеграции к 10 апреля. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости

Ермаков: Два капиталиста, Россия и Белоруссия, перед выбором: поглощение или союз? © Тимофей Ермаков

«Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции, и наши вице-премьеры провели большую работу. Там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся, чтобы, когда мы встретимся в Минске 10 апреля на межправсовете, мы смогли согласовать этот документ и внести его в высший Евразийский межправительственный совет», — сказал Румас.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, раскрытие интеграционного потенциала договора о Союзном государстве повысит благосостояние граждан РФ и Белоруссии.