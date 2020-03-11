Главы правительств двух стран встретились утром 11 марта в Москве, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе интеграции и поставки энергоносителей.
«Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции, и наши вице-премьеры провели большую работу. Там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся, чтобы, когда мы встретимся в Минске 10 апреля на межправсовете, мы смогли согласовать этот документ и внести его в высший Евразийский межправительственный совет», — сказал Румас.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, раскрытие интеграционного потенциала договора о Союзном государстве повысит благосостояние граждан РФ и Белоруссии.