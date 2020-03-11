«Земельная реформа — это реформа и президента, и правительства — мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта в комитетах. Мы закончим эту реформу», — заверил Зеленский.
Он отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении — это лишь первый этап реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
При этом президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят. В этом контексте он отметил целесообразность восстановления Министерства аграрной политики.
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На данный момент нардепы продолжают рассмотрение 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. По состоянию на 6 марта Верховная Рада рассмотрела 3298 поправок.