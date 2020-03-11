Президент Украины Владимир Зеленский признал, что несет ответственность за земельную реформу наряду с правительством и пообещал довести ее до конца. Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg, передает его пресс-служба 10 марта

Возможность продажи земли иностранцам должна обсуждаться на всеукраинском референдуме - Шмыгаль © Facebook Денис Шмыгаль заверил Зеленский.

Он отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении — это лишь первый этап реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

При этом президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят. В этом контексте он отметил целесообразность восстановления Министерства аграрной политики.

Больше новостей о земельной реформе на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

На данный момент нардепы продолжают рассмотрение 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. По состоянию на 6 марта Верховная Рада рассмотрела 3298 поправок.