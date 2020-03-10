Президент Украины Владимир Зеленский - разносторонняя личность, завоевавший свое место не только в политической жизни родины, но и в мире российского шоу-бизнеса. Telegram-канал Украина.ру решил выяснить у своих подписчиков, какой проект украинского лидера они считают наиболее удачным

Владимир Зеленский. Биографическая справка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Зеленский был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал 95». Актер снялся во множестве фильмов, в частности, выпущенных в совместном производстве с Россией: «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» и др.

Telegram-канал Украина.ру решил узнать у подписчиков, какой из проектов Зеленского они считают самым успешным: команду КВН «95-й квартал», сериал «Сваты», студия «Квартал 95», сериал «Слуга народа», фильм «Любовь в большом городе», фильм «Ржевский против Наполеона», фильм «8 первых свиданий», телешоу «Рассмеши комика» или президентство на Украине.

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