Действующий президент Украины, основатель политической партии «Слуга народа», до избрания на пост главы государства получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.
Зеленский был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал 95». Актер снялся во множестве фильмов, в частности, выпущенных в совместном производстве с Россией: «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» и др.
Telegram-канал Украина.ру решил узнать у подписчиков, какой из проектов Зеленского они считают самым успешным: команду КВН «95-й квартал», сериал «Сваты», студия «Квартал 95», сериал «Слуга народа», фильм «Любовь в большом городе», фильм «Ржевский против Наполеона», фильм «8 первых свиданий», телешоу «Рассмеши комика» или президентство на Украине.
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